Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Центробанк опроверг сообщения ряда СМИ о взрыве газа в здании регулятора на Неглинной улице в Москве в четверг, 9 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.

«Информация не соответствует действительности», — сказали в ЦБ.

По данным РИА «Новости», инцидент в здании регулятора произошел при заправке холодильного оборудования.