На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА «Новости».

Таким образом минимальный размер оплаты труда составит $200.

Также с 1 января на Украине до $87 (до 2027 гривен) повышается прожиточный минимум.

В последний раз минимальную зарплату на Украине повышали до $180.