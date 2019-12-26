Более 300 млрд рублей инвестировал Китай в проекты на Дальнем Востоке
Общий объем инвестиций Китая в проекты, реализуемые на Дальнем Востоке в рамках режима Свободного порта и территорий опережающего развития (ТОР), составил более 300 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Корпорации развития Дальнего Востока».
Среди резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ) находится 52 компании с китайским участием, сумма китайских инвестиций в проекты превышает 300 млрд рублей, заявил директор ООО «УК ТОР «Приморье»» Василий Большов.
Резидентами СПВ и ТОР являются 98 компаний с иностранным участием, общий объем инвестиций составляет 367,5 млрд рублей.
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