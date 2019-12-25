В Госдуме раскрыли нюансы «новогоднего капитала»

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о том, какие меры необходимы для реализации инициативы «новогодний капитал». Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, для ее реализации нужно установить источник финансирования, объемы предполагаемых выплат и решить другие вопросы.

Парламентарий также добавил, что необходимо подготовить специальные критерии нуждаемости для тех, кто будет иметь право на получение такого капитала.

«У абсолютного большинства пенсии маленькие, но есть и те пенсионеры, у кого пенсии приличные. Есть те пенсионеры, которые будучи пенсионерами, продолжают работать», — добавил Нилов.

Ранее в Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для одиноких российских пенсионеров. Согласно этой инициативе, средства будут им предоставляться на покупку необходимых продуктов и праздничных атрибутов.

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