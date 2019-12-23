Греф надеется на рациональное решение Зеленского по «дочке» Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что надеется на рациональное решение со стороны президента Украины Владимира Зеленского и нового правительства по вопросу украинской «дочки» Сбербанка, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что рассчитывает получить разрешение на продажу банка, либо на полноценную работу на Украине.

«Мы выжили, утопить нас легальными методами нереально, потому что мы соответствуем всем критериям регулятора, поэтому очень хочется надеяться, что какое-то из двух решений рациональное новым президентом и новым правительством будет принято», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, украинская «дочка» Сбербанка находится в прекрасной форме, но не может полноценно работать, потому что находится под санкциями. Он отметил, что сегодня «это лучший банк на украинском рынке».

Украинская «дочка» Сбербанка находится под санкциями с марта 2017 года.