Сбербанк планирует отменить «банковский роуминг» в 2020 году

Сбербанк так начал тестировать отмену «банковского роуминга», предусматривающего взимание комиссии за переводы между клиентами банка, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Греа, полная отмена «банковского роуминга» планируется к середине 2020 года.

Он отметил, что в настоящее время отмена «роуминга» тестируетсыя в одном из российских регионов

«Будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей, и я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24»

В начале декабря Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга», его нормы должны вступить в силу спустя полгода после официального опубликования.