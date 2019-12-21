Стала известна самая популярная игрушка в интернет-магазине в преддверии Нового года
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В категории мягких игрушек-персонажей на сайте Amazon список самых продаваемых возглавил малыш Йода. Об этом сообщает Independent.
Персонаж малыша Йоды появился в конце первой серии «Мандалорца» по «Звездным войнам на телеканале «Disney+».
Отмечается, что в интернет-магазине спрос на малыша Йоду всегда был высоким. Однако перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой номер один среди бестселлеров.
На втором и третьем месте в этом списке куклы Cabbage Patch Kids.
В издании уточнили, что прямо сейчас получить маленького Йоду нельзя. Предполагаемая дата ближайшей доставки — 25 мая 2020 года. В настоящее время можно сделать только предзаказ.
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