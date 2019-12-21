В Совфеде оценили надежду Украины на инвестиции США

Украине не следует рассчитывать на увеличение американских инвестиций в экономику страны, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает RT.

«Соединенные Штаты никогда не будут вкладывать средства в страну с нестабильным режимом. А Украина — именно такое государство», — отметил Джабаров.

Представитель Совфеда назвал увеличение инвестиций США в украинскую экономику «сладкой сказкой», на которую рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский.

При этом Джабаров подчеркнул, что помощь для Украины «может прийти только с востока, от России, а все остальное — просто слова».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заверил, что не будет стоять перед Трампом с протянутой рукой

— Савченко посоветовала Киеву отказаться от денег США