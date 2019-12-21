В Совфеде оценили надежду Украины на инвестиции США
Украине не следует рассчитывать на увеличение американских инвестиций в экономику страны, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает RT.
«Соединенные Штаты никогда не будут вкладывать средства в страну с нестабильным режимом. А Украина — именно такое государство», — отметил Джабаров.
Представитель Совфеда назвал увеличение инвестиций США в украинскую экономику «сладкой сказкой», на которую рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский.
При этом Джабаров подчеркнул, что помощь для Украины «может прийти только с востока, от России, а все остальное — просто слова».
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