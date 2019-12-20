СМИ: Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против «Северного потока — 2»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко отреагировала на введение США санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом пишет Bild.

Как утверждает издание, в ответ на такое решение Вашингтона она ответила «ясными словами».

В материале указывается, что она якобы «объявила войну» президенту США Дональду Трампу.

Как отмечает издание, Меркель не станет терпеть того, «чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который она поддерживает».

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