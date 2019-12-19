Путин призвал добиться прозрачности в мусорной реформе

Президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции ответил на вопрос о реализации мусорной реформы в России.

Он отметил, что в Петербурге и Москве реализация реформы может начаться раньше, чем планировалось. Глава государства рассказал, что основные решения в этой сфере были приняты. Кроме того, российский лидер добавил, что в ходе реализации на предприятиях будут использоваться передовые технологии.

Путин напомнил, что в стране генерируем в год 70 млн тонн мусора, а также подчеркнул, что важно оценить ущерб для природы и местных жителей, который проживают недалеко от мусороперерабатывающих предприятий.

Президент России также рассказал, что при реализации мусорной реформы необходимо вести прямой диалог с гражданами, важно обеспечить общественный контроль, чтобы избавиться от серых схем и криминала.

«Нужно, чтобы все было прозрачно и понятно, кто за что платит», — заключил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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