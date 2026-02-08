Британские ламы задержали вора «смехом старика»

Стадо лам предотвратило кражу на одной из ферм в графстве Дербишир (Великобритания). Об этом пишет газета Metro.

Инцидент произошел на ферме в деревне Саут-Нормантон. С наступлением темноты владельцы хозяйства услышали крики, которые издавали их ламы, и решили выяснить, что стало их причиной. Прибежав на шум, хозяева фермы обнаружили стоящего в окружении животных человека.

«У нас восемь лам, а ламы не любят, когда после наступления сумерек кто-то вторгается в их личное пространство. Они буквально окружили его [мужчину] и начали издавать предупреждающий крик, похожий на смех старика», — рассказала одна из владелец фермы Хайди Прайс.

Выяснилось, что этот мужчина украл у фермеров несколько пачек табака. Прайс отметила, что ее ламы вели себя с воришкой прилично и даже не оплевали его.

Издание уточняет, что ламы известны своими сторожевыми качествами и часто используются для охраны скота от воров и диких животных.

До этого в Саратовской области кот разбудил хозяина и спас его от пожара. Успел ли питомец сбежать из горящего дома — неизвестно

Ранее кот спас семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах.