На Западе отметили эффективность подразделения «Рубикон»

Российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высокую эффективность применения БПЛА в условиях современных боевых действий. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Как уточняет автор, подразделение действует по децентрализованной модели. Ставка делается на автономность и численное преимущество беспилотных систем, а также на постоянное присутствие в зоне боевых действий.

«Российское элитное подразделение «Рубикон» демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме», — сказано в материале.

Подчеркивается, что ключевым фактором успеха является самостоятельность подразделения, которое ведет разведку, определяет цели и действует без жесткой привязки к другим соединениям ВС России. Это позволяет, по словам автора, быстрее реагировать на изменения обстановки, а также поддерживать постоянное давление на противника.

8 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что ВС России готовятся к новому наступлению в зоне СВО, которое затронет сразу несколько направлений.

По мнению авторов, войска РФ планируют развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины предстоящим летом. Как отмечается в отчете, для реализации намеченных планов планируется задействовать стратегические резервы, которые формируются с 2025 года.

