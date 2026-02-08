«Эта ошибка мне не помогла»: французский лыжник о нарушении правил во время гонки на ОИ

Французский лыжник Делож заявил, что срез угла во время гонки на ОИ ему не помог

Серебряный призер олимпийского скиатлона француз Матис Делож дал объяснения по поводу нарушения правил, допущенного им во время гонки, передает Francetv.

«Я слишком резко срезал угол, не подумал об этом, однако это мне совсем не помогло. Это была моя ошибка! Желтая карточка была заслуженной, но эта ошибка мне не помогла и не была преднамеренной», — заявил Делож.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил французским лыжником Матисом Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у Деложа.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Ранее протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили.