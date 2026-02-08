Размер шрифта
Посол РФ в Лондоне сделал заявление о Залужном

Посол РФ в Британии Келин заявил, что не контактировал с Залужным
Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал в интервью РИА Новости, что не контактировал с послом Украины в Великобритании, экс-главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

По его словам, между представителями России и Украины нет дипломатических контактов в нынешних условиях.

Келин добавил, что Залужный после переезда в Лондон периодически отмечается в публикациях местных и международных СМИ, а также выступает в политологических центрах. Российский посол добавил, что его украинский коллега отталкивается от опыта своей деятельности на предыдущей должности, а также высказывает взгляды, близкие к позициям правящих в Киеве кругов.

В январе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уступил Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову в рейтинге доверия среди украинцев. Исходя из данных проведенного опроса, Зеленскому доверяют 62% граждан, а Залужному и Буданову — 72% и 70% соответственно.

Ранее стали известны три фамилии, пользующиеся наибольшим доверием у украинцев.
 
