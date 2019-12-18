Тимошенко рассказала, что приведет Украину к голоду

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразил мнение, что из-за снятия моратория и открытия рынка земель сельскохозяйственного значения на Украине может случиться голод. Об этом сообщает телеканал Newsone.

По ее словам, если закон о рынке земли будет принят, то новые владельцы будут пытаться добывать полезные ископаемые.

Тимошенко считает, что из-за этого жители страны лишаться плодородной земли.

Кроме того, политик считает, что реализация такого закона окажет негативное воздействие на экономику Украины.

«Я знаю как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду», — сказала Тимошенко.

Известно, что кабмин Украины одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель. Проведение земельной реформы стало одним из требований МВФ к Киеву.

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