Тимошенко рассказала, что приведет Украину к голоду
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразил мнение, что из-за снятия моратория и открытия рынка земель сельскохозяйственного значения на Украине может случиться голод. Об этом сообщает телеканал Newsone.
По ее словам, если закон о рынке земли будет принят, то новые владельцы будут пытаться добывать полезные ископаемые.
Тимошенко считает, что из-за этого жители страны лишаться плодородной земли.
Кроме того, политик считает, что реализация такого закона окажет негативное воздействие на экономику Украины.
«Я знаю как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду», — сказала Тимошенко.
Известно, что кабмин Украины одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель. Проведение земельной реформы стало одним из требований МВФ к Киеву.
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