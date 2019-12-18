Меркель негативно оценила санкции США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2». Об этом пишет РИА «Новости».

Она заявила, что Германия не поддерживает экстерриториальные санкции.

По мнению Меркель, единственной возможностью решить имеющиеся вопросы являются решительные переговоры.

«Будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока — 2», — подытожила она.

До этого сенат США одобрил оборонный бюджет в размере $738 млрд, в котором содержатся санкции против «Северного потока — 2».

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