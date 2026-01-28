Москвич, изрезавший жену и сына ножом, во всем признался и назвал причину нападения

В Москве мужчина признался в нападении на жену и малолетнего сына с ножом и рассказал о причинах своего поступка. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигурант сознался в содеянном и рассказал правоохранителям, что конфликт, обернувшийся нападением, начался с ссоры с семьей из-за его регулярного употребления алкоголя.

Инцидент произошел 26 января в квартире на Линейном проезде. По данным следствия, пьяный мужчина из-за внезапно возникшей неприязни нанес жене не менее четырех ножевых ранений, а своему сыну не менее восьми ножевых ранений. Пострадавших своевременно доставили в больницу — женщина и ребенок получили серьезные травмы, но остались живы.

