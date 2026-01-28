Размер шрифта
Зеленский рассказал о ситуации с электроснабжением и отоплением на Украине

Зеленский: в Киеве более 700 домов остаются без отопления
Efrem Lukatsky/AP

На Украине ремонтные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение и отопление. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в Киевской области и столице продолжаются значительные отключения потребителей от электричества.

«В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на этот день таких домов более 700 в трех районах столицы», — уточнил Зеленский.

Кроме того, в Днепропетровской области власти привлекли необходимые силы для ремонтных работ после повреждения объектов энергетики. Как уточнил Зеленский, речь идет о Синельниковском, Каменском районах и Кривом Роге. В последнем, по словам украинского лидера, по состоянию на сегодняшнее утро без отопления были 243 дома.

В ходе совещания поднимались вопросы о ситуации в Харькове, Чернигове, Херсоне, а также в Сумской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой и Черновицкой, Николаевской областях республики. Зеленский подчеркнул, что ремонтные бригады работают фактически круглосуточно, но не указал конкретные данные о количестве оставшихся без света и отопления в перечисленных регионах.

Накануне первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль объяснил: повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее большая часть Чернигова оказалась обесточена.
 
