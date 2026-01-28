В Свердловской области произошел крупный пожар в ПВЗ Ozon

МЧС: в Верхней Пышме горит ПВЗ Ozon на площади 900 квадратных метров

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области произошел крупный пожар в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Ozon. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в мессенджере Max.

По данным ведомства, площадь пожара составила 900 квадратных метров. При этом огонь распространился на кровлю. В настоящее время открытое горение ликвидировано, отметили в министерстве.

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание проводки. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне в подмосковном городе Кубинка произошел сильный пожар. По данным СМИ, возгорание началось в районе торгового центра «Авиатор». По предварительной информации, огнем охвачены торговые павильоны. Очевидцы сообщают, что люди самостоятельно отгоняли припаркованные рядом автомобили.

21 января на Гурьевском проезде на юге Москвы загорелся многоэтажный жилой дом. К горящей многоэтажке прибыли несколько пожарных машин и карет скорой помощи. Отмечается, что в МЧС допустили распространение пожара.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар в конюшне.