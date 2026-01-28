Трамп заявил, что для Ирана «время на исходе»

Трамп: Иран быстро сядет за стол переговоров, так как время на исходе

Президент США Дональд Трамп в социальной сети в Truth Social выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку по отказу от ядерного оружия.

«Надеюсь, Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливую и равноправную сделку, выгодную для всех сторон. Время на исходе, это имеет решающее значение!» — написал он.

Также глава Белого дома заявил, что группировка кораблей ВМС Соединенных Штатов готова повторить операцию, проведенную в Венесуэле, против Ирана.

22 января американский президент заявил, что у ВМС США много кораблей, идущих в направлении Ирана «на всякий случай». Он подчеркнул, что в сторону направляются крупные силы, но добавил, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

В свою очередь Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране высказались о готовности к войне в случае переговоров с США.