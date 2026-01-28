«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «слабость». Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Слово прозвучало в 15:48 по московскому времени.

«НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154», — говорилось в эфире.

26 января радиостанция озвучила слово «трейдер».

«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений. Наиболее часто встречающимся позывным в минувшем году стал «НЖТИ», прозвучавший 331 раз. Вторую строчку заняло загадочное слово «ЦЖАП», которое использовалось 11 раз. Третье место осталось за позывным «УЛВН», попавшим в эфир шесть раз за год.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее радио Судного дня УВБ-76 передало сообщение «супружеский».