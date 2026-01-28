Размер шрифта
Оренбургский школьник сломал позвоночник, катаясь на тюбинге

В Оренбурге мальчик сломал позвоночник во время катания на тюбинге
Shutterstock/Petr Smagin

В Оренбурге 13-летний школьник катался на тюбинге и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда мальчик катался на тюбинге. В какой-то момент школьник неудачно упал и получил множественные переломы грудного отдела позвоночника. После случившегося его госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

До этого врач-травматолог Виктор Ларькин назвал правила безопасного катания на тюбинге, передает samara.kp.ru. Он отметил, что заниматься этим стоит лишь на специализированных трассах, а во время спуска необходимо правильно сгруппироваться.

Ранее в Приморье школьница получила серьезную травму головы во время катания на «ватрушке».
 
