В России раскрыли крупную схему взяток в сфере ремонта вагонов в 20 регионах

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», которых подозревают в организации многолетней коррупционной схемы в сфере управления вагонным хозяйством. Об этом сообщили в СК.

По данным следствия, фигурантами дела стали руководители и сотрудники Центральной дирекции инфраструктуры, а также представители коммерческих организаций, задействованных в контроле, ремонте и обслуживании железнодорожного подвижного состава. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере.

Как установили следственные органы, с июня 2020 года по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства создали устойчивую преступную группу, целью которой было систематическое получение незаконного вознаграждения от вагоноремонтных предприятий по всей России. За денежное вознаграждение должностные лица обеспечивали этим компаниям необоснованно высокие показатели безотказной работы, а также скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов.

Для этого в официальную отчетность вносились изменения на основании подложных документов, предоставляемых ремонтными предприятиями. В реализации схемы участвовали посредники, которые поддерживали связь с руководством вагоноремонтных организаций более чем в 40 регионах страны, собирали информацию и обеспечивали передачу денежных средств.

Следствие установило, что взятки перечислялись в том числе на банковские счета, оформленные на родственников участников группы, а также использовались для погашения кредитов и оплаты дорогостоящих покупок. На данный момент подтверждено получение не менее 19 млн рублей незаконных вознаграждений, а общее число лиц, причастных к преступлению, превышает 50 человек.

Преступную схему выявили сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте совместно с УФСБ России по Челябинской области. В ходе расследования силовики провели обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в регионах Центрального, Уральского, Сибирского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Приволжского, Южного и Дальневосточного федеральных округов. Часть предполагаемых участников преступной группы задержана.

Ранее ФСБ задержала четверых обвиняемых в многомиллионной растрате при поставках продукции челябинского завода.