В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ Бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча пройдет в четверг, 29 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня», — сказано в сообщении.

28 января в Москву для встречи с главой российского государства прилетел президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Борт аш-Шараа приземлился в столичном аэропорту Внуково. На кадрах видно, что аш-Шараа у трапа встречает в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В октябре 2025 года временный президент Сирии уже приезжал в Москву для переговоров с Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он отметил, что Россия никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее аш-Шараа отменил визит в Германию.