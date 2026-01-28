Размер шрифта
Легенда сборной России назвал фаворита матча «Ливерпуль» — «Карабах»

Экс-футболист Булыкин заявил, что «Ливерпуль» обыграет «Карабах» в ЛЧ
ФК «Карабах»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что «Ливерпуль» обыграет «Карабах» в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Может ли сегодня «Карабах» обыграть «Ливерпуль» в Лиге чемпионов? Они будут играть в Англии, «Карабаху» будет тяжело. Думаю, «Карабах» ждет поражение, хорошо, если не крупное», — сказал Булыкин.

Матч между «Карабахом» и «Ливерпулем» начнется 28 января в 23:00 по московскому времени. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» идет на 18-м месте, набрав десять очков, «Ливерпуль» расположился на четвертой строчке, имея в активе 15 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее были названы три главных фаворита Лиги чемпионов.
 
