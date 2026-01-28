В Британии оценили вероятность бойкота Европой ЧМ-2026 в США

Крайне маловероятно, что какая-либо европейская страна будет бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года в США, ведь такими действиями она может навлечь на себя гнев американского президента Дональда Трампа. Об этом написал британский писатель Гэвин Мортимер в статье для The Spectator.

«Крайне маловероятно, что какая-либо европейская страна будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в Америке. Они не посмеют рисковать навлечь на себя гнев Трампа или ярость своих болельщиков, которым не очень-то важна политическая борьба. Забивать голы — их приоритет», — отметил Мортимер.

По его словам, бойкотом чемпионата мира «Европа придумала способ ответить Трампу» за угрозы Гренландии. Однако писатель подчеркнул, что «взрослые люди знают, что Америка не собирается вторгаться в Гренландию». Он также назвал поведение европейских политиков, которые призывают к бойкоту соревнования из-за Гренландии «лицемерием».

В январе президент США Дональд Трамп несколько раз сообщал о намерении захватить Гренландию, против чего выступали власти острова и Дании, а также страны ЕС. 22 января Трамп рассказал, что сформировал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте основу для будущего соглашения по Гренландии.

Затем СМИ написали, что из-за конфликта по поводу Гренландии в Европе начали обсуждать возможный бойкот чемпионата мира по футболу, который должен пройти в США, Канаде и Мексике летом 2026 года. Член Национального собрания Франции Тома Портес призвал к массовому бойкоту соревнования из-за действий США в Венесуэле, угроз Гренландии, «поддержки геноцида» и «запрета виз» в несколько стран.

Также спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт подчеркнул, что отказ от турнира может рассматриваться в качестве «крайней меры» для того, чтобы образумить Трампа в гренландском вопросе.

Кроме того, бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер также призвал болельщиков не ехать на ЧМ-2026 в США.

