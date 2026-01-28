Размер шрифта
Кореец объявил себя Иисусом и выманил у верующих миллионы долларов

Korea Herald: назвавший себя Иисусом кореец получил $3,5 млн пожертвований
В Южной Корее полиция задержала мужчину, который объявил себя реинкарнацией Иисуса Христа и собрал миллионы долларов пожертвований. Об этом сообщает газета The Korea Herald.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый — бывший преподаватель писательского мастерства — в 2023 году запустил в YouTube псевдорелигиозное движение. Он представлял себя спасителем человечества, заявлял о скором конце света и убеждал последователей перечислять деньги якобы на строительство убежища, обещая спасение тем, кто выполнит его требования.

Следствие установило, что с января 2024 года мужчина получил около 5 млрд вон (примерно $3,5 млн), которые поступали на три банковских счета. В суммах пожертвований часто фигурировала цифра четыре — подозреваемый называл ее священной и настаивал, чтобы последователи указывали ее при переводах. Один из пострадавших, как уточняется, перечислил 400 млн вон и отдельным платежом еще 4444 воны.

По информации полиции, мужчина убеждал адептов оформлять ипотечные кредиты, брать займы по банковским картам и досрочно получать страховые выплаты, чтобы передать деньги ему. При этом сам он, как отмечают следователи, вел обеспеченный образ жизни: пользовался дорогими автомобилями, оплачивал обучение троих детей в элитных частных школах, проживал в роскошных апартаментах и привлекал последователей к выполнению бытовых обязанностей и услуг водителя.

Ранее россиянина задержали за кражу пожертвований из церкви.
 
