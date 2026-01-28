Военблогер заявил о большой концентрации элитных частей ВСУ у Белгородской области

У границы Белгородской области наблюдается большая концентрация элитных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военблогер Владимир Романов в своем Telegram-канале.

По его словам, сообщения о концентрации украинских войск начали поступать из зоны проведения специальной военной операции (СВО). В частности, на белгородском направлении заметили бойцов 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 148-й артиллерийской бригады ВСУ.

«Большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте, вероятно, находились на восполнении потерь и доукомплектовании, и теперь могут быть брошены на прорыв государственной границы», — написал Романов.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВСУ не смогут прорваться через границу на территорию Белгородской области. Парламентарий увязал концентрацию украинских войск у региона с предстоящим продолжением трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.

Ранее ВСУ усилили Харьковскую область подразделениями спецназа и техникой для разминирования.