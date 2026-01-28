Банк бывшей республики СССР помог вывести около $14 млрд из сопредельной страны

Один из банков в Казахстане помог «прогнать» через себя более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) из сопредельной страны в другие государства. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит пресс-служба главы государства.

«С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», — сказал Токаев в ходе совещания в Агентстве финансового мониторинга Казахстана.

По словам президента, Казахстан является одним из лидеров по незаконному выводу из страны капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет, отметил Токаев. Он подчеркнул, что нелегальный отток средств является прямой угрозой экономической безопасности страны. В связи с этим глава государства призвал профильные ведомства усилить контроль над операциями коммерческих банков.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что большинство расчетов между РФ и Казахстаном осуществляются в национальных валютах. По его словам, доля нацвалют во взаиморасчетах между двумя государствами превышает уже 96%.

Ранее Токаев заявил, что товарооборот Казахстана и России скоро достигнет $30 млрд.