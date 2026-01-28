«Очень нестабильно»: олимпийский чемпион о возможном увольнении тренера СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников признался, что удивится увольнению главного тренера СКА Игоря Ларионова, передает «Матч ТВ».

«Пока команда играет очень нестабильно, но задача Ларионова — вывести СКА в плей‑офф, не важно, с какого места. Главное, подвести команду к матчам на вылет, потому что там совсем другая психология. Ларионов — заслуженный человек, потрясающий игрок и хороший тренер. Я удивлюсь, если его уволят», — сказал Кожевников.

Недавно СКА потерпел самое крупное поражение в КХЛ от нижегородского «Торпедо» со счетом 0:6. После которого два тренера клуба были отправлены в отставку.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает восьмое место, набрав 53 очка. «Торпедо» идет на третьем месте, набрав 64 балла. Лидирует в таблице череповецкая «Северсталь», набрав 66 балла.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Ларионов заявил, что не теряет контроль над командой.