Российский боец UFC Царукян предложил Топурии купить его дом в обмен на бой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян в соцсетях отреагировал на новость о продаже чемпионом промоушена Илии Топурии особняка в Мадриде.
«Я куплю твой дом, если ты согласишься драться со мной следующим», — написал Царукян.
В декабре Царукян назвал шуткой грузинского чемпиона UFC Илию Топурию.
Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.
Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.
Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.
Ранее Царукян заявил о желании стать двойным чемпионом UFC.