Российский боец UFC Царукян предложил Топурии купить его дом в обмен на бой

Царукян: я куплю дом Топурии, если он согласится драться со мной следующим
Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян в соцсетях отреагировал на новость о продаже чемпионом промоушена Илии Топурии особняка в Мадриде.

«Я куплю твой дом, если ты согласишься драться со мной следующим», — написал Царукян.

В декабре Царукян назвал шуткой грузинского чемпиона UFC Илию Топурию.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.

Ранее Царукян заявил о желании стать двойным чемпионом UFC.
 
