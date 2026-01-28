В Госдуме объяснили запрет на фотосъемку заседаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил введение запрета на фотосъемку заседаний. Его слова передает Telegram-канал «Подъем».

По словам Володина, запрет на фотосъемку обусловлен заботой о психическом здоровье самих фотографов. Он также добавил, что для депутатов на первом месте работа, а уже потом идут телевидение и фотографы.

«Зачем из работы делать показуху? Для чего способствовать развитию самых, если хотите, не очень правильных черт характера — подсмотреть, подглядеть. Вдруг кто-то зевнул, не то потрогал или посмотрел не эту книгу, а другое. И тут-то вы как раз этот момент ухватили. И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики», — пояснил Володин.

22 января депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что снимающие депутатов фотографы могут выставить их в неприглядном свете, зафиксировав в движении и запечатлев какое-нибудь странное выражение лица. Хотя самоирония должна быть всегда, в свете предвыборных кампаний такие смешные фото могут скомпрометировать конкурента.

21 января газета «Ведомости» писала, что фотографам временно ограничили доступ на пленарные заседания Госдумы.

Осенью 2025 года Володин заявлял, что российские парламентские фотографы работают «в самом открытом парламенте мира».

