Наталья Бардо возмутилась новости о второй беременности

Актриса Наталья Бардо в беседе с Telegram-каналом «Звездач» опровергла сообщения о второй беременности.

Бардо отметила, что слухи о пополнении в семье появились после ее серии юмористических роликов с мужем. Он уверила, что сейчас не ждет ребенка.

«У нас есть целая серия рилсов, что Марюс просит у меня девочку, и это в планах… Он подарил мне кольцо и сказал: «Ну роди мне, пожалуйста». Я показала открытый, не беременный живот, закрыла его и сказала: «Я подумаю»», — объяснила артистка.

Бардо состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.

У пары есть общий сын. Эрик родился 31 мая 2016 года. Бардо признавалась, что ей непросто дается материнство и она не стесняется об этом откровенно говорить.

Ранее Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске, став жертвой тренда.