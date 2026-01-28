Раскрыты преимущества слабого доллара для экономики США

Снижение доллара может сыграть на руку экономике США, усилив положение страны в валютных войнах на мировом рынке. Но при этом обычные граждане страдают, так как их покупательская способность падает, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

По его словам, во многом на падении доллара сказались действия Японии, старающейся стабилизировать курс иены перед выборами. Это позволило поддержать и рынок драгметаллов, дав им импульс для роста.

«Слабые позиции доллара способны усилить положение США в мировой торговле, в первую очередь против еврозоны, и эффективно оптимизировать государственный бюджет, — пояснил аналитик. — Однако с падением курса доллара снижаются и покупательная способность американских потребителей, и роль США как крупнейшего мирового рынка».

Что касается рубля, то валютные колебания последнего времени положительно сказываются на нем – российская нацвалюта уже прошла нижнюю границу коридора колебаний в пределах 75 рублей за доллар, в ближайшее время сохраняется тенденция к дальнейшему укреплению, отметил Шнейдерман. Он пояснил, что на это влияют несколько факторов, включая распродажу валюты экспортерами и жесткую денежно-кредитную политику. Так, высокая ставка повышает привлекательность рублевых активов, приостанавливая отток капитала.

Важную роль играет также оптимизм инвесторов относительно трехсторонних переговоров, то есть геополитическая обстановка оказывает существенное влияние на курс валют, добавил эксперт. По его прогнозу, до 30 января доллар будет варьироваться в пределах от 75 до 79 рублей.

Напомним, в последнее время официальный курс доллара продолжил снижение и упал ниже отметки в 76 рублей. Центробанк снизил его на 12 копеек, установив значение на период 24-26 января в 75,92 рубля. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает курс американского доллара слишком низким, подчеркнув, что с американской валютой «все отлично».

Ранее россиян предупредили о подорожании доллара до конца зимы.