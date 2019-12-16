Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы по делу о хищении более 14 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд назначил Кузнецову наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Кузнецов признан виновным в хищениях и мошенничестве.

Суд постановил взыскать с него более 14 млрд рублей.

Кузнецов бывший министр финансов Московской области, занимал этот пост с 2000 по 2008 год, с 2004 по 2008 год был также первым вице-премьером Подмосковья.

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