Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами.

Отмечается, что таких людей было 200. Среди них есть основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

В издании сообщают, что состояние Бакальчук превысило $1 млрд. По этому показателю среди российских женщин она стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной.

По данным журнала, в 2018 году доход компании, принадлежащей Бакальчук, составил $1,9 млрд.

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