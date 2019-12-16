Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами.
Отмечается, что таких людей было 200. Среди них есть основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
В издании сообщают, что состояние Бакальчук превысило $1 млрд. По этому показателю среди российских женщин она стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной.
По данным журнала, в 2018 году доход компании, принадлежащей Бакальчук, составил $1,9 млрд.
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