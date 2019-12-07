На Ставрополье 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении сделать выходным днем 31 декабря 2019 года в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Голосование он провел в сториз, по итогам которого 93% подписчиков высказались за выходной.

«Очевидно, что подавляющее большинство «за». Значит, решено: давайте поработаем в субботу, 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31 декабря объявим на Ставрополье выходным», — написал Владимиров.

Ставрополье стало четвертым регионом, где решили сделать 31-ое декабря выходным днем.

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