На Ставрополье 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении сделать выходным днем 31 декабря 2019 года в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Голосование он провел в сториз, по итогам которого 93% подписчиков высказались за выходной.
«Очевидно, что подавляющее большинство «за». Значит, решено: давайте поработаем в субботу, 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31 декабря объявим на Ставрополье выходным», — написал Владимиров.
Ставрополье стало четвертым регионом, где решили сделать 31-ое декабря выходным днем.
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