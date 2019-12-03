Украина и Россия согласовали 10-летний транзит нефти

Компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили соглашение о транзите нефти по территории Украины на десять лет. Об этом информирует украинская компания на своей странице в Facebook.

Согласно посту, к договору было заключено дополнительное соглашение. Оно гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на длительный срок.

Теперь транспортировка нефти по территории Украины может осуществляться до 1 января 2030 года.

Уточняется, что основы сотрудничества были сохранены, однако некоторые положения актуализировали с учетом перемен на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

До этого «Укртранснафта» восстановила транзит нефти в ЕС по «Дружбе».