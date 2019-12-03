Инфляция в России закрепится ниже 3% в начале 2020 года
Инфляция в первой половине 2020 года закрепится ниже 3% при сохранении ставок кредитования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство экономического развития России.
По оценке министерства, сохранение уровня ставок по банковским кредитным продуктам предопределяет устойчивое закрепление инфляции.
Кроме того, в первом полугодии следующего года ожидается сохранение низкого уровня совокупного спроса.
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