Инфляция в России закрепится ниже 3% в начале 2020 года

Инфляция в первой половине 2020 года закрепится ниже 3% при сохранении ставок кредитования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство экономического развития России.

По оценке министерства, сохранение уровня ставок по банковским кредитным продуктам предопределяет устойчивое закрепление инфляции.

Кроме того, в первом полугодии следующего года ожидается сохранение низкого уровня совокупного спроса.

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