В одном из российских городов повторно объявили угрозу атаки БПЛА

Гусев: в Воронеже была повторно объявлена угроза непосредственного удара БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в Воронеже второй раз за сутки объявлена угроза непосредственного удара БПЛА.

«Воронеж — вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — отметил Гусев.

Чуть позже Гусев сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов.

Одна женщина получила баротравму. Ее госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В квартирах также было повреждено остекление. Артамонов добавил, что на месте инцидента работают специалисты, которые проводят обследование территории и обезвреживание обломков.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего дронов были сбиты 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном БПЛА уничтожались над европейской частью России.

Ранее в небе над Донецком произошел взрыв.