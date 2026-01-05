Размер шрифта
Южная Корея и Китай подписали ряд документов о сотрудничестве

Южная Корея и Китай подписали 14 меморандумов о взаимопонимании
fmprc.gov.cn

Республика Корея и Китай по случаю саммита лидеров двух государств в Пекине подписали 14 меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщили в администрации южнокорейского лидера.

Уточняется, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и председатель КНР Си Цзиньпин провели углубленную беседу по различным актуальным вопросам двусторонних отношений. Сразу после переговоров состоялась церемония подписания 14 меморандумов о взаимопонимании между правительствами и учреждениями двух стран, а также документа о передаче в дар Китаю пары каменных львов эпохи Цин.

Подписанные документы касаются, среди прочего, вопросов взаимодействия стран в сферах торговли, цифровой экономики, окружающей среды и климата, защиты прав детей, защиты интеллектуальной собственности, безопасности пищевых продуктов.

1 ноября Ли Чжэ Мен обратился к Си Цзиньпину с просьбой оказать поддержку Сеулу в его стремлении к возобновлению переговорного процесса с Северной Кореей.

После встречи лидеры двух стран опубликовали совместное заявление, которое подтверждает стремление сторон к укреплению торгово-экономических связей и расширению сотрудничества в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ли Чжэ Мен отметил: недавние контакты на высоком уровне между Китаем и КНДР демонстрируют «позитивную динамику» и могут внести вклад в снижение напряженности на Корейском полуострове.

Ранее Россия и Китай подписали 15 соглашений по итогам визита Мишустина.

