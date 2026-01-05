«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» принял решение уволить главного тренера команды Рубена Аморима. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в развитие клуба и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — сказано в заявлении.

Руководство клуба также отметило, что с неохотой приняло решение о необходимости перемен, полагая, что это даст команде наилучшие шансы на достижение максимального результата в Премьер-лиге. Отставка португальского специалиста последовала после серии неудачных результатов команды.

28 августа, когда «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл в матче Кубка английской лиги клубу из четвертого дивизиона Англии — «Гримсби Таун». Основное время той встречи завершилось со счетом 2:2. Решающий гол в серии пенальти забил форвард Дарра Бернс.

40-летний Рубен Аморим возглавил «Манчестер» в 2024 году. В текущем сезоне команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

