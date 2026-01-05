Дайнеко рассказала, чему ее научил 2025 год

Певица Дайнеко заявила, что 2025-й научил ее не работать с друзьями

Певица Виктория Дайнеко в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что 2025 год научил ее не работать с друзьями.

«Одни могут тебя обворовать, другие превращаются в высокомерных стервозен, как только приглашают в какой-то проект. И один, и другой случай – разочарование», — поделилась артистка.

В декабре Дайнеко призналась, что столкнулась с предательством. Певица договорилась с давней подругой-байером о доставке телефона. В итоге девушка пропала на два месяца и не вернула деньги.

«А еще и обиделась на меня, что я у нашей общей подруги уточнила, куда она вообще делась. Говорит, я предала дружбу нашу, а оказалось, что она так же поступила с еще одной девочкой. Вот от друзей такое ну совсем неприятно. Как после такого доверять чужим людям, байерам в том числе…» — рассказала исполнительница.

По словам Дайнеко, также в течение года ее арендованный склад несколько раз ограбили. Были украдены дорогая верхняя одежда, техника и посуда.

