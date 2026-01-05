Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Дайнеко рассказала, чему ее научил 2025 год

Певица Дайнеко заявила, что 2025-й научил ее не работать с друзьями
victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что 2025 год научил ее не работать с друзьями.

«Одни могут тебя обворовать, другие превращаются в высокомерных стервозен, как только приглашают в какой-то проект. И один, и другой случай – разочарование», — поделилась артистка.

В декабре Дайнеко призналась, что столкнулась с предательством. Певица договорилась с давней подругой-байером о доставке телефона. В итоге девушка пропала на два месяца и не вернула деньги.

«А еще и обиделась на меня, что я у нашей общей подруги уточнила, куда она вообще делась. Говорит, я предала дружбу нашу, а оказалось, что она так же поступила с еще одной девочкой. Вот от друзей такое ну совсем неприятно. Как после такого доверять чужим людям, байерам в том числе…» — рассказала исполнительница.

По словам Дайнеко, также в течение года ее арендованный склад несколько раз ограбили. Были украдены дорогая верхняя одежда, техника и посуда.

Ранее блогер Игорь Синяк сообщил об ограблении квартиры в Париже.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563833_rnd_3",
    "video_id": "record::7d6285d5-2ba5-466c-b5ed-38c251fe0cfc"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+