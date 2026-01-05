Размер шрифта
Новости. Общество

В двух российских аэропортах временно приостановили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом он не уточнил причину их введения.

Накануне в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.

По данным РИА Новости, большая часть задержек не превышала двух часов. Свыше половины рейсов приходится на Внуково, в Жуковском задержано всего по три рейса на прилет и вылет.

Также 4 января аэропорты по всей Греции приостановили прибытие и отправление рейсов из-за неуточненных проблем, затрагивающих радиочастоты.

Ранее Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово.

