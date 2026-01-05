Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Из-за забастовки медиков во Франции закроется большинство клиник

RMC: врачи и медперсонал Франции начали забастовку, 80% клиник будут закрыты
Shutterstock

Во Франции врачи и медперсонал начали забастовку. Большая часть клиник в стране будет закрыта, заявил глава Французского союза за свободную медицину (UFLM) Жером Марти в эфире радиостанции RMC.

«Очевидно, что будут трудности с доступом к медицинской помощи», — сказал он.

Марти отметил, что в забастовке принимают участие врачи, в том числе хирурги. Кроме того, бастуют студенты, интерны и другие медработники. По словам главы союза, власти не слушают представителей отрасли.

Известно, что акция протеста продлится десять дней. Министерство здравоохранения Франции заверило, что приняты меры для обеспечения граждан непрерывной медицинской помощью на фоне эпидемии гриппа. При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости специалистов будут принуждать к выходу на работу.

По данным СМИ, медики недовольны мерами, предпринятыми властями в новом, 2026 году. Среди них, например, усиленный контроль за больничными листами, а также возможность для администрации в одностороннем порядке снижать тарифы на некоторые медицинские услуги.

Ранее в Лувре снова началась забастовка работников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564817_rnd_2",
    "video_id": "record::b69893d6-7c76-4ff6-949c-1d5737247215"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+