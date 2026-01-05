Из-за забастовки медиков во Франции закроется большинство клиник

Во Франции врачи и медперсонал начали забастовку. Большая часть клиник в стране будет закрыта, заявил глава Французского союза за свободную медицину (UFLM) Жером Марти в эфире радиостанции RMC.

«Очевидно, что будут трудности с доступом к медицинской помощи», — сказал он.

Марти отметил, что в забастовке принимают участие врачи, в том числе хирурги. Кроме того, бастуют студенты, интерны и другие медработники. По словам главы союза, власти не слушают представителей отрасли.

Известно, что акция протеста продлится десять дней. Министерство здравоохранения Франции заверило, что приняты меры для обеспечения граждан непрерывной медицинской помощью на фоне эпидемии гриппа. При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости специалистов будут принуждать к выходу на работу.

По данным СМИ, медики недовольны мерами, предпринятыми властями в новом, 2026 году. Среди них, например, усиленный контроль за больничными листами, а также возможность для администрации в одностороннем порядке снижать тарифы на некоторые медицинские услуги.

Ранее в Лувре снова началась забастовка работников.