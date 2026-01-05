В США назвали одно из подразделений спецслужб, участвовавших в захвате Мадуро

Патель: в операции по похищению Мадуро с супругой участвовало подразделение ФБР

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель заявил в интервью Fox News, что в задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес участвовали агенты спецслужбы.

По словам Пателя, речь идет о подразделении ФБР, предназначенном для освобождения заложников.

«Группа оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации ФБР (CIRG) руководит нашими подразделениями тактической авиации и специализированных операций, включая группу по освобождению заложников... Они были включены в состав штурмовой группы», — поделился глава бюро.

5 января телеканал CNN сообщил, что вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

