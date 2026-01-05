Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Более 40 БПЛА атаковали один регион России

Силы ПВО за три часа перехватили 50 дронов над тремя регионами России
Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над тремя регионами страны 50 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. В Белгородской области нейтрализовали 44 БПЛА, в Курской ликвидировали еще четыре, а в Липецкой — два.

В течение 2025 года Вооруженные силы России уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области и взятие крупных укрепрайонов в Донецкой народной республике.

Однако говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано. Главные итоги прошедшего года в зоне СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Трамп не поверил в атаку на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564835_rnd_5",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+