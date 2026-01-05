Более 40 БПЛА атаковали один регион России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над тремя регионами страны 50 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. В Белгородской области нейтрализовали 44 БПЛА, в Курской ликвидировали еще четыре, а в Липецкой — два.
В течение 2025 года Вооруженные силы России уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области и взятие крупных укрепрайонов в Донецкой народной республике.
Однако говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано. Главные итоги прошедшего года в зоне СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Ранее Трамп не поверил в атаку на резиденцию Путина.