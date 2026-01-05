Силы ПВО за три часа перехватили 50 дронов над тремя регионами России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над тремя регионами страны 50 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. В Белгородской области нейтрализовали 44 БПЛА, в Курской ликвидировали еще четыре, а в Липецкой — два.

В течение 2025 года Вооруженные силы России уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области и взятие крупных укрепрайонов в Донецкой народной республике.

Однако говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано.

