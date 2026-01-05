В Краснодарском крае из-за снега обрушились крыши трех домов

В трех домах, которые находятся в поселке Восточном Белореченского района Краснодарского края, под тяжестью снега обрушились крыши трех домов. В результате без жилья остались 30 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Сидоренко.

По его словам, сейчас работает комиссия по признанию поврежденных зданий аварийными. Пострадавших людей переселят в новый пункт временного размещения (ПВР), расположенный в гостинице «Авангард».

2 января в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, который привел к коммунальному коллапсу.

В первом районе без света остались более 23 тысяч человек. Как сообщил глава района Алексей Передереев, полностью обесточены поселок Нефтегорск, станицы Ширванская и Кабардинская, а также Отдаленное и Мезмайское сельские поселения. Больше всего домов остались без электричества в Хадыженском городском поселении — почти 7,5 тысячи.

В Белореченском районе без электричества остаются 47 населенных пунктов. Глава муниципалитета Сергей Сидоренко раскритиковал работу местной электросетевой компании, которая обслуживает город и не выходит на связь.

Ранее в Петербурге частично обвалилась крыша Ладожского вокзала.