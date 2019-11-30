В аэропортах Москвы задержаны и отменены около 30 рейсов из-за тумана

24 рейса задержаны и 5 отменены в аэропортах Москвы из-за тумана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как отмечается, в настоящее время столичные аэропорты работают в штатном режиме.

«Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная», — сообщил источник.

Известно, что во «Внуково» задержано 11 и отменено 3 рейсов. В «Домодедово» — 7 задержаны, 2 отменены. 6 рейсов задержаны в аэропорту «Шереметьево».