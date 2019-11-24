Стало известно о планируемой встрече Путина с представителями бизнеса РФ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о планах встречи президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса может состояться до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что она может произойти до конца 2019 года.

Уточняется, что тема встречи будет сформирована «ближе к делу».

Шохин заявил, что узнал у российского лидера о планах на встречу во время вручения государственных наград.