Стало известно о планируемой встрече Путина с представителями бизнеса РФ

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Президент России Владимир Путин во время поездки на «Иволге» от Белорусского вокзала по... Президент России Владимир Путин во время поездки на «Иволге» от Белорусского вокзала по...
Президент России Владимир Путин во время поездки на «Иволге» от Белорусского вокзала по...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о планах встречи президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса может состояться до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что она может произойти до конца 2019 года.

Уточняется, что тема встречи будет сформирована «ближе к делу».

Шохин заявил, что узнал у российского лидера о планах на встречу во время вручения государственных наград.